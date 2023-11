Debate sobre Direito da Saúde para melhorar prestação de cuidados

As “Jornadas de Direito da Saúde, organizadas pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, foram consideradas um sucesso. A iniciativa, que se realizou no Instituto Politécnico de Tomar (IPT), contou com 270 inscrições num dia de aprendizagens e partilhas. Promovido pela Comissão de Ética do CHMT o evento teve como propósito essencial estimular a reflexão e discussão em torno de temas cruciais no âmbito do Direito da Saúde, tais como a responsabilidade médica, o consentimento informado e a incapacidade. A iniciativa desempenhou um papel fundamental na sensibilização dos profissionais de saúde para questões legais e éticas directamente relacionadas com as suas práticas, reforçando, ao mesmo tempo, o papel da instituição como entidade promotora de literacia em saúde.

Os temas discutidos interessaram aos profissionais de saúde do CHMT, mas também a profissionais de outras instituições e a profissionais jurídicos, incluindo magistrados e advogados. A diversidade de participantes reflectiu a importância e a pertinência dos assuntos abordados. “O evento contou com a presença de oradores de renome nacional com vasta experiência e obras publicadas nesta temática. A sua participação e disposição em contribuir para estas jornadas demonstra o reconhecimento da relevância destas temáticas e do papel proactivo desempenhado pela Comissão de Ética do CHMT”, afirmou a instituição em comunicado. “Em tempos desafiadores o evento representa um retorno bem sucedido a discussões relevantes, interrompidas durante a pandemia, destacando o compromisso contínuo do CHMT com a promoção da excelência na área da saúde e do Direito da Saúde”, concluiu.