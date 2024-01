Santarém investe 1,7 milhões na requalificação de 11 unidades de saúde familiar

As obras têm por objectivo corrigir deficiências e criar melhores condições para utentes e profissionais. A expectativa é que as intervenções sejam feitas entre o último trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025.

O município de Santarém vai requalificar 11 unidades de saúde familiar, visando a acessibilidade, a segurança e o conforto, num investimento de 1,7 milhões de euros. Estas intervenções têm como objectivo corrigir as deficiências presentes nas actuais instalações de prestação de cuidados de saúde, promovendo simultaneamente “a reabilitação do edificado”.

A iniciativa, que resulta de um protocolo estabelecido entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) e o Município de Santarém, também tem como prioridade melhorar as condições de segurança e conforto para os utentes e profissionais de saúde. O vereador com o pelouro da saúde, Diogo Gomes, destaca que as candidaturas para estas melhorias infraestruturais estão em processo de submissão e tem a expectativa de concluir as intervenções durante o último trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025.

O vereador diz que neste momento a autarquia está a submeter as candidaturas e após a sua aprovação e após a aprovação vai desenvolver os procedimentos necessários para lançar as empreitadas. Diogo Gomes diz esperar concluir as intervenções entre o último trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025. Segundo o autarca, estas requalificações irão “garantir uma maior equidade, não só no acesso aos cuidados de saúde, bem como na qualidade como os mesmos são prestados”.

Diogo Gomes considera ainda que nos últimos anos houve “um grande desinvestimento da ARS-LVT e ACES Lezíria nas unidades de Saúde de Santarém” e que estas requalificações são “urgentes e prioritárias” relativamente às “ações a realizar no âmbito das transferências de competências na área da saúde”. O autarca diz ainda estas intervenções vão promover uma maior “coesão territorial na área da saúde”, ao garantirem que “nenhum cidadão seja prejudicado no acesso aos serviços públicos, nomeadamente no acesso aos cuidados de saúde, independentemente da região onde reside”.

Estas intervenções enquadram-se no âmbito da reforma dos cuidados de saúde primários negociado entre o Estado português e a comissão Europeia, através do através do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e contemplam 11 unidades de saúde familiar. Os três polos da Unidade de Saúde Familiar (USF) da Alviela serão requalificados. São eles, o Polo S. Vicente do Paul (75 mil euros) o Polo Tremês (48 mil) e o Polo Casével (40 mil). A USF Almeida Garrett terá quatro polos requalificados: Almoster (78 mil), Moçarria (170 mil), Várzea (27 mil) e Vale Santarém (185 mil). Já a USF Foral Novo terá o Polo Amiais de Baixo requalificado, num financiamento de 355 mil euros. Além disso, haverá a requalificação do edifício da USF Planalto e US Almeida Garrett (417 mil), do edifício do Centro de Diagnóstico Pneumológico de Santarém (64 mil) e do edifício da USF de São Domingos e UCC de Santarém (284 mil euros).