ULS do Médio Tejo tem orçamento de 200 milhões de euros para 2024

A apresentação da nova Unidade de Saúde Local do Médio Tejo (ULSMT), que integra o Hospital de Abrantes, Tomar e Torres Novas e 35 Unidade Funcionais de Cuidados de Saúde Primários, decorreu a 29 de Janeiro, com a presença de Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração da ULSMT. O novo modelo organizacional está em actividade desde o início do ano com um orçamento que ronda os 200 milhões de euros e a implementação de 32 medidas prioritárias que resultarão na melhoria de prestação de cuidados de saúde à população.

Casimiro Ramos aproveitou para anunciar que não está previsto nenhum constrangimento nos três serviços de urgências da ULSMT no mês de Fevereiro. Concluiu, afirmando que o antigo Centro Hospitalar do Médio Tejo teve o melhor desempenho económico-financeiro dos últimos anos, em 2023.

