ULS Lezíria inicia programa para melhorar qualidade de vida dos doentes

A Unidade de Dor da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria deu início, no dia 23 de Fevereiro, ao Programa Multimodal para Melhoria da Qualidade de Vida dos doentes com fibromialgia, que abrange nesta primeira edição um total de oito doentes. De acordo com Sónia Menezes, coordenadora da Unidade de Dor, o objectivo do programa “é fornecer informação sobre a doença e estratégias para melhoria da qualidade de vida dos doentes com fibromialgia, através de uma abordagem multidisciplinar integrada”.

Segundo a especialista, “a fibromialgia é uma condição clínica de etiologia multifatorial pelo que o tratamento deve ser multidisciplinar e contar com a participação activa do doente”. O programa iniciado é trimestral, realizado uma vez por semana e contempla um conjunto de 12 sessões. É constituído por sessões teóricas de educação para a saúde, sessões de mindfulness, bem como sessões práticas de reabilitação psicológica, emocional e física.

O primeiro momento incluiu uma breve apresentação do programa, a cargo da coordenadora da Unidade de Dor, e uma sessão teórica subordinada ao tema “Dor Crónica e Fibromialgia”, da responsabilidade também de Sónia Menezes, e contou com a presença de Rita Paulos, directora clínica para a área dos Cuidados Hospitalares da ULS Lezíria, e de João Formiga, enfermeiro director, que sublinharam a importância do programa.

A Unidade de Dor Crónica da ULS Lezíria tem como missão principal a melhoria da capacidade funcional e da qualidade de vida dos doentes com dor crónica, visando o controlo da dor e a promoção da autonomia dos doentes.