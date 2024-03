Cirurgião João Fernandes esteve em Santarém para falar sobre Centros de Responsabilidade Integrados

A Unidade Local de Saúde da Lezíria recebeu a visita do cirurgião ortopédico João Varandas Fernandes, director do Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) de Traumatologia Ortopédica na ULS São José, e presidente da recém-criada Convergência dos Centros de Responsabilidade Integrados, Associação (CCRIA).

João Varandas Fernandes recordou que os CRI são estruturas de gestão intermédia, dependentes dos conselhos de administração dos hospitais, que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e dispõem de autonomia funcional e técnica, mediante a determinação de um compromisso de desempenho assistencial e económico-financeiro. O modelo permite aos profissionais aceder a incentivos institucionais e financeiros directamente relacionados com o desempenho alcançado. Além disso, acrescenta, as estruturas permitem melhor capacidade de resposta e maior responsabilidade. O cirurgião ortopédico abordou ainda as especificidades dos CRI, salientando os critérios para a sua implementação, as vantagens e as principais dificuldades.

Tatiana Silvestre, presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, sublinhou a disponibilidade do organismo que dirige para receber e avaliar eventuais propostas para constituição de CRI na instituição, recordando que o interesse deve ser manifestado pelos serviços.