Caminhada em Torres Novas para promover importância da saúde renal

O Serviço de Nefrologia da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo vai realizar uma caminhada no âmbito do Dia Mundial do Rim no sábado, 16 de Março, em Torres Novas, para promover a saúde e contacto directo dos profissionais de saúde com os utentes. O objectivo é sensibilizar a comunidade para a importância da saúde renal, bem como a consciencialização e prevenção de doenças renais com a presença de profissionais de saúde e convidados especiais antes de se iniciar a caminhada. O ponto de encontro é no Jardim das Rosas, em Torres Novas, às 10h00, destinada a toda a população que pode inscrever-se de forma gratuita, mas obrigatória. O evento está dividido em dois graus de dificuldade, com um passeio de 1,5 quilómetros ou uma caminhada de cinco quilómetros.

A doença renal crónica afecta uma em cada dez pessoas da população mundial e caracteriza-se pela perda progressiva da função renal num período de meses a anos, tendo a necessidade de cuidados de saúde durante toda a vida. Alguns dos cuidados que reduzem significativamente o risco de desenvolvimento de problemas renais são a prática regular de exercício físico, redução de sal na comida, consumo regular de frutas e vegetais, hidratação diária, cuidados com a toma regrada de medicamentos de venda livre e de suplementos alimentares e abstinência alcoólica e tabágica.