CUF destaca-se no “Índice da Excelência” de gestão de pessoas

A CUF conquistou o primeiro lugar na categoria “Saúde e Farmacêutica” e o oitavo lugar no Top10 da categoria “Grandes Empresas” na 8ª edição do “Índice da Excelência”, que é o maior estudo de clima organizacional e desenvolvimento do capital humano em Portugal. No sector da saúde, a CUF foi a empresa que se destacou como referência na área da gestão de pessoas, apresentando um elevado padrão de clima organizacional.

Para o Diretor de Recursos Humanos da CUF, José Luís Carvalho, esta distinção é “motivo de orgulho e é o reflexo das medidas que temos vindo a implementar no acompanhamento e apoio às mais de 14 mil pessoas que trabalham na rede CUF. A este compromisso que a CUF assume há 78 anos, acresce a responsabilidade permanente de uma aposta consistente na gestão do talento, possibilitando crescimento e promoção da melhor experiência profissional, conjugados com o equilíbrio com a vida pessoal”.

O estudo, desenvolvido pela CEGOC e Neves de Almeida HR Consulting, em parceria com o ISCTE Executive Education, analisa as boas práticas de gestão de pessoas e distingue as empresas que mais investem no desenvolvimento e promoção da satisfação, envolvimento e bem-estar dos colaboradores. Neste estudo foram analisadas cerca de 150 organizações nacionais de vários segmentos e dimensões.