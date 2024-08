UCC do Cartaxo certificada pelo Departamento de Qualidade na Saúde da DGS

A Unidade de Cuidados na Comunidade do Cartaxo (UCC do Cartaxo), integrada na Unidade Local de Saúde da Lezíria, recebeu a certificação de nível Bom, atribuída pelo Comité de Certificação do Departamento da Qualidade na Saúde da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

O modelo ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía), adoptado pela DGS para a acreditação das unidades de saúde, visa reconhecer a qualidade das organizações prestadoras de cuidados de saúde, através de um processo que é conduzido pelo Departamento da Qualidade na Saúde da DGS.

O Conselho de Administração da ULS da Lezíria salienta que esta distinção reconhece o “empenho na melhoria dos cuidados de saúde” e felicita “o esforço e dedicação de todos os profissionais que contribuíram para alcançar esta conquista”.

Criada em 2010, a UCC do Cartaxo assume como missão “contribuir para a melhoria do estado de saúde da população do concelho do Cartaxo, visando a obtenção de ganhos em saúde, através da intervenção de cariz comunitário de uma equipa multidisciplinar que actua em parceria com várias entidades do concelho”.