Cerci Flor da Vida de Azambuja com grandes investimentos para breve

A Cerci Flor da Vida de Azambuja vai avançar com a construção de uma UCC no Complexo Social e de Saúde da Quinta das Rosas e com um novo equipamento social na Quinta das Pratas, no Cartaxo.

A Cerci Flor da Vida, em Azambuja, vai realizar investimentos que prometem contribuir de forma muito significativa para a área social dos concelhos de Azambuja e Cartaxo. A instituição social foi notificada recentemente do resultado da candidatura que apresentou ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para financiamento da construção da Unidade de Cuidados Continuados (UCC) no Complexo Social e de Saúde da Quinta das Rosas. Das 65 candidaturas apresentadas em toda a região da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT) foram seleccionadas apenas 19, tendo a da Cerci obtido o primeiro lugar da classificação final. O financiamento previsto para a empreitada ultrapassa o 1,2 milhões de euros. “Não podíamos estar mais satisfeitos com o resultado que obtivemos”, afirma José Manuel Franco em declarações a O MIRANTE.

O dirigente e responsável máximo da Cerci Flor da Vida de Azambuja deu ainda, em primeira mão, a notícia de que a instituição vai mesmo avançar com a construção de um equipamento social (Habitação Colaborativa e Comunitária), constituído por 11 apartamentos, 30 lugares, na Quinta das Pratas, na cidade do Cartaxo. “Tomámos hoje conhecimento da sua aprovação pelo PRR e do financiamento solicitado de 933 mil euros”, avança.