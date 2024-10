Cirurgias realizadas na ULS Médio Tejo atingem novo recorde

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) encerrou o terceiro trimestre de 2024 com um balanço muito positivo em todas as áreas do seu desempenho assistencial à população, informa a instituição em comunicado. A actividade cirúrgica realizada pela instituição nos nove primeiros meses do ano teve um crescimento de 18,8% dos procedimentos realizados. Nunca se realizaram tantas cirurgias como em 2024 na região do Médio Tejo: até 30 de Setembro o balanço totaliza 8.572 actos cirúrgicos – o equivalente a 46 procedimentos realizados por dia útil (mais sete do que no mesmo período do ano passado).

O aumento da capacidade de resposta às necessidades dos utentes é igualmente relevante nos cuidados de saúde primários (CSP): foram realizadas 256.670 consultas médicas presenciais nos CSP até ao final do terceiro trimestre do ano, um marco que representa um crescimento de 6% face ao mesmo período do ano anterior, e um valor superior em 11.000 consultas às metas definidas pela ULS Médio Tejo. Acrescem cerca de 180.000 consultas não presenciais – totalizando perto de meio milhão de actos (435.944) realizados pelos CSP até ao final de Setembro. Adicionalmente, as visitas domiciliárias – médicas e de enfermagem – registaram um aumento de 13,3% homólogos, para um acumulado de 25.212 atendimentos.

O aumento de consultas realizadas nos CSP contrapõe com uma redução dos atendimentos dos serviços de atendimento permanente nos cinco serviços de Urgência Hospitalar da ULS Médio Tejo, que recuou 3% nos atendimentos acumulados nos primeiros nove meses do ano. No entanto, a média diária de atendimentos mantém-se elevada, com cerca de 412 utentes atendidos por dia nas cinco urgências. Nas consultas hospitalares o acumulado dos nove meses de 2024 apresenta, também, um assinalável crescimento. Realizaram-se, em média, 743 actos por dia útil, um acumulado de quase 140.000 consultas realizadas (139.745), o que corresponde a um aumento de 4% face ao mesmo período do ano anterior. A hospitalização domiciliária cresceu 9% face ao mesmo período do ano anterior.