Em Santarém o número de casos de AVC é superior à média nacional que é de três por dia

O AVC, Acidente Vascular Cerebral, é a doença que mais mata em Portugal e no distrito de Santarém a média de prevalência da doença é superior à média nacional, que são três novos casos por dia. Para o cardiologista Vítor Martins, com quem falámos a propósito do Dia Mundial do AVC, que se assinala a 29 de Outubro, trata-se de um problema cultural que só se vai resolvendo com a educação das pessoas e com campanhas de sensibilização e de alerta para os riscos.

Apesar de Portugal ser o país da Europa Ocidental com a mais elevada taxa de mortalidade por AVC, sobretudo na população com menos de 65 anos de idade, Vítor Martins refere que nos últimos anos tem havido uma diminuição de casos. E aponta duas razões para tal: primeiro porque a principal causa do AVC é a hipertensão e a hipertensão é hoje melhor controlada; depois porque a segunda causa de AVC são as arritmias, e também neste caso tem havido subtanciais progressos, quer no diagnóstico quer no tratamento desta patologia, sobretudo da fibrilhação auricular, que é a mais perigosa.

De acordo com o clínico, que é responsável pela Unidade de Arritmologia do Hospital de Santarém e director clínico e coordenador do Laboratório de Holter da Clínica do Coração de Santarém, 30% dos AVC em Portugal são provocados por um pequeno coágulo que sai do coração e que se vai alojar no cérebro. “Se conseguirmos evitar que a pessoa venha a ter esses coágulos vamos evitar o AVC. Isto é, há cerca de 30% dos AVC que podemos evitar se o paciente for tratado atempadamente”, explica.

A fibrilhação auricular, o tipo de arritmia que conduz mais frequentemente ao AVC, afecta 2,5% da população portuguesa. Há muitos casos de AVC que são um mistério para os médicos. Quando o paciente não tem hipertensão, nem factores de risco e mesmo assim tem um episódio de trombose cabe ao médico investigar as causas e, invariavelmente, a origem está numa arritmia não diagnosticada.

Para Vítor Martins é muito importante diagnosticar a arritmia e tratá-la. “Hoje é possível implantar pequenos dispositivos nos doentes para diagnosticar as arritmias, são os chamados detectores de eventos implantáveis, pequenos dispositivos que registam permanentemente os movimentos cardíacos do paciente e que o podem fazer durante cerca de três anos”, refere, acrescentando que há tratamento curativo. “Faz-se um cateterismo cardíaco em que se corta o circuito que está a provocar a arritmia”, explica o médico.

O AVC tem prevalência nos homens. Vítor Martins explica que, até à menopausa, a mulher está protegida do ponto de vista hormonal e apresenta menor risco cardiovascular que o homem. “Os homens têm oito a dez anos de atraso. Por isso é que a longevidade para a mulher é cerca de oito anos maior que a do homem”.

O clínico refere, no entanto, que mais importante do que o género é o estilo de vida que se tem. “A nossa alimentação não é tão saudável como pensamos que é. Estamos a perder a dieta mediterrânica, considerada uma das mais saudáveis, porque não temos tempo para nos alimentarmos. Almoçamos a correr, comemos comida rápida, não digerimos bem os alimentos, comemos mais sal do que devíamos, ingerimos alimentos processados… e tudo isto provoca o aparecimento de factores de risco, como a hipertensão e o colesterol”, refere, acrescentando que o sedentarismo vem amplificar estes factores de risco.

Outro amplificador dos factores de risco é o stress. Vítor Martins afirma que temos que saber conviver com o stress, porque ele é inerente à vida. E isso consegue-se com um estilo de vida mais saudável, com tempo para fazer o que mais gostamos, com exercício e com técnicas de relaxamento.