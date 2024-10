Em seis meses foram encaminhados 3.755 doentes com sinais de AVC para hospitais

Entre Janeiro e Junho de 2024, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), encaminhou 3.755 doentes com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC) para os hospitais mais adequados, através da Via Verde do AVC, mais 108 doentes do que em igual período de 2023. A informação é dada em comunicado pelo INEM, no âmbito do Dia Mundial do AVC que se assinala esta terça-feira, 29 de Outubro.

A entidade recorda que “as primeiras horas após o início dos sintomas de AVC são essenciais, pois é esta a janela temporal que garante a eficácia dos principais tratamentos” e adianta que a idade média dos doentes atendidos através da Via Verde do AVC foi de 72,3 anos, sendo que, do total de casos verificados, 51,02% são do sexo feminino e 48,97% do sexo masculino.

Segundo o INEM, perante doentes com suspeitas de AVC, o tempo de actuação das equipas do instituto “no local é, em média, de 23,8 minutos, sendo que 24 minutos é o tempo considerado de excelência no âmbito da iniciativa EMS Angels Awards”.

“O INEM recorda que em caso de falta de força num braço, boca ao lado e dificuldade em falar, os utentes devem ligar de imediato para o Número Europeu de Emergência – 112”, indica, acrescentando que “os utentes devem transmitir todas as informações solicitadas pelos profissionais do Centro de Orientação de Doentes urgentes (CODU) do INEM” para a realização da triagem.

O AVC é um défice neurológico súbito, motivado por isquemia (deficiência de irrigação sanguínea) ou hemorragia no cérebro e continua a ser uma das principais causas de morte em Portugal, sendo também a principal causa de sequelas e de potenciais anos de vida perdidos no conjunto das doenças cardiovasculares.

Com o objectivo de promover o conhecimento sobre a doença, o INEM disponibiliza na sua plataforma ‘e-learning’ (https://aprender.inem.pt/login/index.php), uma formação gratuita dirigida à população em geral e intitulada “Aprender sobre AVC”, que aborda a identificação de comportamentos de risco e a promoção de hábitos de vida saudáveis.