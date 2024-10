Novo projecto permite redução da afluência às urgências e tempos de espera na ULS Lezíria

O projecto "Ligue Antes, Salve Vidas" já permitiu agendar mais de mil consultas por doença aguda na Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), após contacto prévio com o SNS 24. Ligar para o SNS 24 possibilita que os utentes recebam, no seu telemóvel, a data e horário da consulta, evitando deslocações para agendamento às unidades dos Cuidados de Saúde Primários (Centros de Saúde), melhorando o acesso a cuidados de proximidade em contexto de doença aguda. Arrancou na ULS Lezíria no dia 15 de Outubro e permitiu, nos primeiros dias de implementação, reduzir em 10% a afluência ao Serviço de Urgência, destacando-se o decréscimo de 30% nos episódios triados como Verdes e Azuis, em comparação com as duas semanas anteriores. É uma mudança de paradigma no modelo de acesso à saúde.

Em comunicado, a instituição de saúde refere que o impacto positivo é particularmente importante numa fase em que já se sente o aumento da procura relacionado com o Inverno, tendo-se verificado uma redução no número de atendimentos médios no Serviço de Urgência, com menos 30 episódios de urgência por dia em média (10%), enquanto os casos menos urgentes diminuíram em média 40 episódios por dia (30%). Paralelamente, 17 utentes em média foram referenciados diariamente para Cuidados de Saúde Primários após triagem no Serviço de Urgência, representando um acréscimo na redução destes episódios menos urgentes, atingindo os 40%.

Os resultados contribuem para que o Serviço de Urgência se concentre nas situações de maior urgência, com um impacto positivo na redução do tempo médio de espera para os casos triados como Amarelos, que diminuiu em 26% para 38 minutos, cerca de metade do tempo máximo previsto. A população tem aderido a esta medida, verificando-se um aumento nos contactos com o SNS 24 antes de se deslocarem a uma unidade de saúde. Actualmente, 50% dos utentes que chegam ao Serviço de Urgência são encaminhados pelo SNS 24, INEM ou pelos Centros de Saúde, garantindo um fluxo mais adequado e orientado para as necessidades do utente. Até ao momento, além das 1.040 consultas de proximidade para doença aguda, 1.003 utentes foram encaminhados para o Serviço de Urgência após contacto com o SNS 24, enquanto outros 262 foram aconselhados a permanecer em autocuidados, acompanhados pela linha SNS 24.

“Os resultados dos primeiros 10 dias do "Ligue Antes, Salve Vidas" indicam uma transformação na experiência e qualidade de atendimento durante o período de Inverno, aumentando a acessibilidade nos Cuidados de Saúde Primários, o que permite o correcto encaminhamento dos utentes, com o conforto de assegurar o agendamento da consulta. A ULS Lezíria prevê aumentar em até 60% as vagas destinadas ao agendamento via SNS 24 para Cuidados de Saúde Primários, reforçando a importância do contacto prévio para casos de doença aguda e antecipando um aumento da procura nos próximos meses de Novembro e Dezembro”, lê-se na nota de imprensa.