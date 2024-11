Pneumonia: desvalorização dos sintomas e auto-medicação contribuem para elevado número de mortes

A mortalidade causada por pneumonia continua a ser elevada em Portugal, onde o envelhecimento da população é factor determinante. Apanhar frio não origina a doença e ter um estilo de vida saudável pode preveni-la. Uma conversa com o pneumologista Gustavo Reis a propósito do Dia Mundial da Pneumonia que se assinala esta terça-feira, 12 de Novembro.

A mortalidade por pneumonia mantém-se elevada em Portugal por diversos factores interligados, estando entre eles o atraso na procura de cuidados médicos, muitas vezes por desvalorização inicial dos sintomas, e a auto-medicação inadequada, especialmente com antibióticos guardados de tratamentos anteriores. Quem o diz é o director do Serviço de Pneumologia da Unidade Local de Saúde Lezíria e coordenador da pneumologia do Hospital CUF Santarém, Gustavo Reis, a propósito do Dia Mundial da Pneumonia que se assinala a 12 de Novembro.

Gustavo Reis sublinha que o envelhecimento da população é também um factor que eleva a taxa de mortalidade, pois “os idosos são particularmente vulneráveis devido ao sistema imunitário mais débil e à presença frequente de múltiplas doenças crónicas”. A vacinação, defende, é fundamental, incluindo a vacina anual contra a gripe, tal como ter higiene adequada, manter um estilo de vida saudável, sono adequado, gerir o stress, manter os espaços bem ventilados, não fumar e tratar prontamente outras infecções respiratórias.

O pneumologista refere que a pneumonia se manifesta através de sintomas aos quais devemos estar particularmente atentos, sendo os mais comuns a tosse persistente, dificuldade respiratória ou falta de ar, dor torácica ao respirar e febre alta acompanhada por calafrios, fadiga intensa e perda de apetite. “É fundamental procurar observação médica urgente caso se verifique dificuldade respiratória grave, febre persistente, coloração azulada dos lábios ou dedos, tosse com sangue ou deterioração do estado geral”, alerta.

*Artigo completo na próxima edição semanal de O MIRANTE.