Pico de infecções por gripe ocorre nas próximas semanas

A Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) alerta para uma tendência de aumento no número de casos de gripe na região nas próximas semanas. Segundo a instituição de saúde, os dados epidemiológicos e o modelo preditivo da Unidade de Saúde Pública da ULS Médio Tejo fazem antever que o pico de infecções ocorra nas próximas semanas, coincidindo com o período das festividades de Natal e Passagem de Ano.

A ULS Médio Tejo reforça a importância da vacinação como a melhor forma de prevenção de doença respiratória grave, recomendando que a população elegível à campanha de vacinação sazonal gratuita contra a gripe e a covid-19, que ainda não se encontre imunizada, se dirija aos centros de saúde da sua área de residência – ou farmácias comunitárias, no caso de idade inferior a 85 anos –, para a toma das vacinas. Recomenda ainda reforçar o arejamento dos espaços, utilizar máscara em caso de sintomas respiratórios e adotar medidas de higiene rigorosas, como lavar as mãos frequentemente e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar.