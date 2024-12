Quatro grávidas encaminhadas por engano para o Hospital de Abrantes

A Linha SNS24 encaminhou para a Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital de Abrantes quatro grávidas na véspera e no dia de Natal, quando esse serviço estava encerrado. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo abriu um processo de averiguações.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo abriu um processo interno de averiguações, depois de quatro grávidas terem sido encaminhadas pela Linha SNS24 para as urgências em Abrantes nos dias 24 e 25 de Dezembro, cujo serviço estava encerrado. A entidade assegura, em nota informativa, que “os profissionais médicos e de enfermagem escalados” no Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia da ULS Médio Tejo “receberam todas as utentes encaminhadas pela linha SNS24, apesar da situação de contingência programada”. Lamentando “incómodos causados às utentes”, a ULS considera que “impõe-se agora o apuramento em maior detalhe sobre o que originou esta deficiente comunicação” entre a ULS Médio Tejo e a Linha SNS Grávida-Ginecologia.

“O conselho de administração da ULS Médio Tejo informa que foi aberto um procedimento de averiguações interno para apurar as causas da deficiência de comunicação que levou ao encaminhamento de utentes para o Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital de Abrantes, pela linha SNS24, no final do dia 24 de Dezembro e primeiras horas do dia 25 de Dezembro”, indica numa nota divulgada no dia 27 de Dezembro a ULS, que agrega as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas.

Questionado pela Lusa, fonte oficial da ULS Médio Tejo disse que naquele período foram encaminhadas para as urgências de Abrantes quatro mulheres, tendo todas elas sido “triadas e assegurada transferência” para outras unidades hospitalares, que não especificou.

Em nota enviada à Lusa, a ULS Médio Tejo refere que “os dados preliminares à informação disponível atestam que a informação sobre os horários de funcionamento das urgências hospitalares foi, como habitualmente, introduzida na plataforma de Sistema de Dados Mestre do SNS no passado dia 20 de Dezembro” e “assinalados correctamente os períodos de constrangimento” da urgência de Ginecologia-Obstetrícia em Abrantes.

“A informação sobre os constrangimentos de funcionamento nos dias 24 e 25 de Dezembro foi igualmente difundida, como usualmente, nos meios de comunicação da ULS Médio Tejo, nomeadamente no ‘website’ e redes sociais da instituição”, acrescenta. Ainda segundo a ULS Médio Tejo, a urgência de Ginecologia-Obstetrícia de Abrantes esteve encerrada ao exterior entre as 00h00 de 23 de Dezembro e as 09h00 de 26 de Dezembro, informação que não constava, na totalidade, na plataforma com os horários e mapa das urgências. A ULS indica ainda que a “deficiência de comunicação” foi detectada “durante o final da noite do dia 24 e a madrugada de dia 25 de Dezembro”, o que “motivou o imediato contacto com as diversas entidades envolvidas para a sua correcção”.

“Como sempre, esta instituição irá colaborar para o levantamento e análise de toda a informação existente, com vista a correção de eventuais situações anómalas detetadas, e à melhoria contínua dos aspetos organizativos com impacto na prestação dos cuidados de saúde”, acrescenta. A página online com os horários de funcionamento das urgências hospitalares indica que a urgência de Ginecologia-Obstetrícia da ULS Médio Tejo está “referenciada” nos dias 28 e 29 de dezembro, ou seja, encontra-se “reservada às urgências internas e aos casos referenciados pelo CODU/INEM e pela Linha SNS24”. Na plataforma é ainda indicado que aquele serviço de urgência em Abrantes estará encerrado entre os dias 30 de dezembro e 02 de janeiro de 2025.