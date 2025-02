Doentes urgentes obrigados a esperar mais de três horas no Hospital de VFX

Está a ser uma manhã de aflição nas urgências do Hospital de Vila Franca de Xira, que na manhã desta quinta-feira, segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde, está a deixar os doentes urgentes a esperar mais de 3 horas para serem vistos por um médico.

Na manhã desta quinta-feira, 6 de Fevereiro, o tempo médio de espera para ser atendido nas urgências gerais do Hospital de Vila Franca de Xira era de três horas e 24 minutos para doentes urgentes, um dos maiores tempos de espera da Área Metropolitana de Lisboa. Os dados são avançados pelo portal do Serviço Nacional de Saúde. Um valor bem mais elevado que outros hospitais da região. Em Santarém, por exemplo, a espera para os mesmos doentes considerados urgentes é de apenas 24 minutos. No Amadora-Sintra a espera é de 40 minutos e no São Francisco Xavier de 27 minutos. Até o maior hospital do país, o Santa Maria em Lisboa, apresenta tempos de espera inferiores ao hospital de VFX, liderado por Carlos Andrade Costa, com os doentes urgentes a terem de esperar uma hora e 15 minutos.