Urgências de obstetrícia fechadas este sábado em VFX e Santarém

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem este sábado, 15 de Março, sete urgências de ginecologia e obstetrícia ou pediátricas encerradas e três outros serviços no país a funcionar apenas com referenciação, segundo dados oficiais disponíveis.



De acordo com os dados do portal do SNS, estão hoje encerradas as urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital Vila Franca de Xira, do Hospital Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), dos Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, do Hospital Santo André, em Leiria, e a urgência de obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém. Estão também encerradas as urgências pediátricas do Hospital Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.



A funcionar apenas com referenciação para urgências internas ou sinalizadas pelo CODU/INEM ou linha SNS24 está a urgência pediátrica do Amadora-Sintra entre as 20:00 e as 24:00, depois de já ter estado a funcionar nesse mesmo registo entre as 00:00 e as 08:00.



A urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital São Bernardo, em Setúbal, está a funcionar apenas para casos referenciados pelo CODU/INEM desde as 09:00 e até às 24:00. Nessas mesmas condições esteve a funcionar a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, entre as 00:00 e as 08:00.



Já para domingo, o portal do SNS tem registado o encerramento de seis urgências e duas a funcionar por referenciação. Vão estar encerradas no domingo a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, do Hospital Distrital das Caldas da Rainha e do Hospital Santo André, em Leiria. As urgências pediátricas do Hospital Vila Franca de Xira e Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, também encerram no domingo.



A urgência pediátrica do Amadora-Sintra volta a estar a funcionar apenas para urgências internas ou sinalizadas pelo CODU/INEM ou linha SNS24 entre as 00:00 e as 08:00 e as 20:00 e as 24:00. Ao longo de todo o dia de domingo a urgência de obstetrícia e ginecologia vai estar a funcionar apenas para casos referenciados pelo CODU/INEM.