ULS Médio Tejo aposta na reabilitação cardiorrespiratória

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) expandiu a sua oferta de serviços diferenciados à população, disponibilizando na Unidade de Reabilitação Cardiorrespiratória programas de reabilitação personalizados para diversas condições cardiorrespiratórias graves. Segundo a instituição, este é um passo decisivo para melhorar a qualidade de vida dos utentes que enfrentam patologias respiratórias crónicas debilitantes, como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e doenças do interstício pulmonar. Trata-se de doenças graves que afectam significativamente o dia a dia de quem delas padece, pelo que justificam a uma intervenção específica e diferenciada para minimizar o seu impacto.

O projeto ambicioso conta com a motivação de uma equipa multidisciplinar composta por especialistas do Serviço de Pneumologia e do Serviço de Medicina Física e Reabilitação da ULS Médio Tejo e o apoio de fisioterapeutas, técnicos de cardiopneumologia, enfermeiros de reabilitação e técnicos auxiliares de saúde, assistente social e dietista. O utente é o centro de cada intervenção da equipa da Unidade de Reabilitação Cardiorrespiratória. Com esta abordagem personalizada, que leva em conta as particularidades da doença de base e as características de cada doente, os programas prescritos visam melhorar a qualidade de vida dos utentes com patologia respiratória. Pretende-se especificamente reduzir sintomas, optimizar a função pulmonar e diminuir a necessidade de internamentos hospitalares.

Em termos de instalações, a Unidade de Reabilitação Cardiorrespiratória da ULS Médio Tejo funciona no Hospital de Torres Novas e dispõe de um ginásio amplo com vários equipamentos que permitem o treino aeróbico, de força e de resistência e duas salas individuais que permitem a realização de técnicas direccionadas para doentes que sofrem de patologia respiratória crónica infecciosa. A unidade beneficia ainda da realização de provas de esforço cardiopulmonar, importantes para a integração dos doentes nos programas de reabilitação, cumprindo as diretrizes nacionais e internacionais.

Funcionando em regime de "hospital de dia", a unidade oferece um acompanhamento consistente e de proximidade, que já resultou em mais de meia centena de sessões de reabilitação, demonstrando o impacto positivo deste serviço na comunidade.

"Esta unidade é o reflexo da motivação, dedicação e empenho de todos os profissionais de saúde envolvidos", refere Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, que realça: "este serviço oferece um cuidado holístico e abrangente que não está focado apenas no tratamento da doença, mas na melhoria da saúde e qualidade de vida dos doentes", explica.