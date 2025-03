partilhe no Facebook

A saúde oral e um sorriso bem cuidado fazem a diferença no mercado de trabalho

No âmbito do Dia Mundial da Saúde Oral, que se assinala no dia 20 de Março, Catarina Farias, médica dentista e directora clínica da DecorSorriso, em Samora Correia, sublinha a importância de manter um sorriso saudável, não apenas por razões estéticas, mas também pelo impacto que tem na auto-estima e na vida profissional.

“A saúde oral é o cartão de visita de qualquer pessoa. Um sorriso bem tratado pode abrir portas e iluminar quem está à nossa volta”, afirma a especialista, defendendo que o cuidado com os dentes influencia directamente a forma como uma pessoa se vê e é vista pelos outros.

Catarina Farias refere ainda que um sorriso bonito pode ser determinante no mercado de trabalho. “Tenho pacientes que procuram melhorar a dentição antes de uma entrevista de emprego. A imagem tem um peso significativo, e um sorriso bem cuidado pode influenciar a percepção de competência e credibilidade”, conclui.

*Reportagem completa na próxima edição semanal de O MIRANTE