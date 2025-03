Três pessoas têm um AVC por hora em Portugal

O Acidente Vascular Cerebral continua a ser uma das principais causas de morte em Portugal. A FAST Heroes 112 e a Sociedade Portuguesa de AVC estão a implementar um projecto para ajudar os mais novos a identificar os sintomas de AVC. Esta segunda-feira, 31 de Março, assinala-se o Dia Nacional do Doente com AVC.

A cada hora, em Portugal, cerca de três pessoas têm um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e uma delas não sobrevive. A propósito do Dia Nacional do Doente com AVC, que se assinala esta segunda-feira, 31 de Março, a Iniciativa Fast Heroes 112 alerta que o AVC continua a ser uma das principais causas de morte e perda de anos vividos com qualidade de vida no país, relembrando que as crianças podem ser a chave para salvar mais vidas.

Para assinalar este dia, a iniciativa FAST Heroes 112, em parceria com a Sociedade Portuguesa do AVC (SPAVC) e vários centros hospitalares, realiza ao longo das semanas actividades em várias escolas portuguesas que estão actualmente a implementar um projecto para ajudar os mais novos a identificar os sintomas de AVC.

“A cada segundo uma pessoa no mundo sofre um AVC, uma emergência médica na qual todos os segundos contam. E mesmo sendo um tema tão falado, a verdade é que continuamos a registar casos de pessoas que chegam aos serviços de emergência demasiado tarde por não saberem reconhecer os principais sinais de AVC”, alerta Vítor Tedim Cruz, presidente da SPAVC, acrescentando que o tratamento atempado pode “fazer a diferença entre a vida e a morte, pelo que educar a população é crucial e urgente para evitar desfechos fatais”.

A iniciativa Fast Heroes 112 surge assim com a missão de ensinar, de forma lúdica e acessível, crianças entre os cinco e os 10 anos, bem como os seus familiares, a reconhecerem os sinais de alerta de um AVC e a agirem rapidamente, ligando para o 112. Face descaída, fala alterada e falta de força num braço são sintomas de alerta que devem ser seguidos de uma chamada para o 112.

Através de diversas actividades, as crianças aprendem com quatro super-heróis especiais tudo o que precisam de saber sobre o AVC. Francisco (a face), Fernando (a força) e Fátima (a fala) são três heróis reformados que representam os principais sintomas de um AVC, enquanto Tomás (o tempo) reforça a importância de agir sem demora. No segundo ano da iniciativa, entra em cena Tânia, a professora, que incentiva os alunos a transmitirem esse conhecimento a quem os rodeia, especialmente aos avós.

Desenvolvida em parceria com o Departamento de Políticas Educativas e Sociais da Universidade da Macedónia, a iniciativa conta com o apoio da Organização Mundial de AVC, da Sociedade Portuguesa do AVC, da Direção-Geral da Educação e da Iniciativa Angels.