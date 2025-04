Centro de saúde de nova geração do Hospital da Luz abriu hoje em Vila Franca de Xira

O Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira abriu esta terça-feira, 8 de Abril, com 35 agendamentos para consultas. A primeira utente foi Maria Manuela Fernandes Rodrigues para uma consulta às 8h00 de medicina geral e familiar com a médica Raquel Vieira. A clínica oferece cuidados de saúde de proximidade e de qualidade, garantindo o acompanhamento da população da região em todas as fases da vida e em todas as jornadas dos doentes.

A nova unidade de saúde tem uma filosofia de um verdadeiro centro de saúde de nova geração e está localizado no Campus de Saúde, nas antigas instalações da Misericórdia Vila Franca de Xira, com uma área de quatro mil metros quadrados. A clínica dispõe de consultas externas de especialidade, exames de imagem, exames de gastrenterologia, análises clínicas e tratamentos de enfermagem. Sendo uma unidade avançada do Hospital da Luz, há uma garantia de continuidade de cuidados na rede da marca, quando for necessário envolver especialidades e cuidados mais diferenciados e de nível hospitalar no acompanhamento da população.

Segundo o director executivo do Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, Pedro Patrício, o investimento neste novo centro de saúde ultrapassou os 20 milhões de euros. Um montante que permitiu a total renovação das instalações, a aquisição de equipamento e tecnologia topo de gama e a contratação de um corpo clínico de “elevada qualidade e com a diferenciação médica e clínica, que um centro de saúde de nova geração exige”, explica. Pedro Patrício realça que este é um dos centrosde saúde do futuro, “que já hoje existem em Portugal por causa da aposta e da visão do grupo Luz Saúde”.

Pedro Patrício refere que as pessoas são acompanhadas com proximidade em tudo aquilo de que elas necessitam, como: Rastreios oncológicos, vigilância da gravidez, prevenção do risco cardiovascular, rotinas de pediatria, de geriatria e de tudo o que as famílias e cada pessoa precisa, ao longo da sua vida e sempre que não se trata de uma situação de grande gravidade – porque nesse caso, a resposta estará no Hospital da Luz Lisboa. “É isso que estamos a oferecer à população de Vila Franca de Xira. Temos vários centros de saúde semelhantes noutros pontos do país. Agora, abrimos este, neste concelho e para esta população, com consultas de várias especialidades, exames de imagem e de especialidade e análises clínicas”, reforça Pedro Patrício.

O grupo Luz Saúde tem sido inovador na organização dos seus serviços clínicos, nomeadamente na área dos cuidados de saúde primários. Com uma rede de clínicas avançadas e de hospitais diferenciados pelo país, a Luz Saúde continua a abrir os caminhos da saúde do futuro. “E não ficamos por aqui”, assegura Pedro Patrício. “Em breve, abriremos em Santarém o novo Hospital da Luz Ribatejo, mais um grande investimento do nosso grupo e que sabemos que será uma pedra no charco, no bom sentido, para a saúde desta região”.