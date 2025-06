Ortopedistas do Hospital da Luz estão agora mais próximos

As dores nas articulações que não passam, as entorses – como aquele ‘mau jeito’ que se deu ao fazer um movimento brusco ou um esforço fora do habitual –, as dores repentinas que apanham o braço ou a perna, a perda de capacidade e dor intensa após uma queda, seja no ombro, pé ou cotovelo são alguns dos problemas de saúde mais comuns que podem suceder a qualquer pessoa, em qualquer idade, e que têm mesmo de ser avaliados por especialistas. Para estas situações, a população de Vila Franca de Xira tem agora sempre disponível uma equipa de ortopedistas experientes e uma gama completa de exames de diagnóstico, bem no centro da cidade, na Clínica do Hospital da Luz.

“Enquanto especialidade, a ortopedia tem duas grandes valências: a traumatologia e a ortopedia”, explica a ortopedista Marina Escobar. Assim sendo, adianta, “deve recorrer à consulta de Ortopedia quem sofra de patologia traumática (como fraturas, entorses e luxações, por exemplo) ou então quem apresente sintomas relacionados com músculos, tendões, ossos ou articulações mesmo que sem causa traumática”. Em termos de doenças mais comuns, e situações de trauma à parte, “a patologia degenerativa (artrose) e as tendinoses são extremamente frequentes e um motivo para procurar esta consulta de Ortopedia”, acrescenta a especialista.

Adicionalmente, a Clínica, enquanto verdadeiro centro de saúde de nova geração, tem disponíveis todos os meios complementares de diagnóstico e terapêutica necessários nesta área – como, por exemplo, os exames de imagiologia (raio X, ecografia, TAC e ressonância magnética) e tratamentos como a infiltração.

Marina Escobar juntamente com David Gonçalves Ferreira, Nuno Marques, Pedro Bizarro e Pedro Miguel Campos formam a equipa de médicos ortopedistas do Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira. Os cinco dão consultas (e videoconsultas) de Ortopedia e consultas especializadas em certas áreas anatómicas: pé e tornozelo (Marina Escobar), joelho (Nuno Marques), coluna (Pedro Bizarro), anca (Pedro Miguel Campos) e ombro e cotovelo (David Gonçalves Ferreira).

Que consulta escolher

Perguntamos, por isso, qual se deve escolher na hora de marcar uma consulta? “Todos os ortopedistas têm uma formação generalista e, por isso, a abordagem inicial pode ser feita por qualquer um, independentemente da área anatómica”, responde Marina Escobar. “No entanto, as evoluções técnicas têm sido tão rápidas nos últimos anos, que é praticamente impossível para um especialista manter-se atualizado em tudo em todas as áreas. Assim, ao consultar um ortopedista subespecialista numa área, o doente garante que tem acesso ao que de mais recente e melhor está disponível para o seu diagnóstico e tratamento”, explica a médica. E é preciso não esquecer, salienta, que “a Ortopedia é uma especialidade cirúrgica e, portanto, quanto mais vezes se executa uma determinada técnica, mais precisa e rápida vai ser a sua realização”. Ou seja, “ser operado por um cirurgião com muita prática em determinada técnica aumenta a probabilidade de bons resultados”.

Quando a solução obriga a cirurgia

A solução para muitos dos problemas clínicos em Ortopedia é, de facto, a cirurgia. Se este for o caso dos doentes atendidos nesta Clínica, ser-lhes-á proposto realizar a cirurgia numa unidade do Hospital da Luz na área da Grande Lisboa. Mas apenas a cirurgia, pois tudo o resto pode ser realizado aqui em Vila Franca de Xira, como salienta Marina Escobar: “Implica, por exemplo, a realização de exames pré-anestésicos que podem ser realizados nesta Clínica, para maior comodidade do cliente”.

“Depois, como as nossas unidades funcionam em rede, o processo do doente está sempre disponível, com todos os exames acessíveis, independentemente do hospital ou clínica Hospital da Luz em que o doente se encontra”, conclui.