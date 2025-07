30.ª Edição do Cardio Santarém realiza-se a 10 e 11 de Outubro em Almeirim

O Serviço de Cardiologia da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) organiza a 30.ª Edição do Cardio Santarém (Jornadas de Cardiologia de Santarém), que se realiza este ano nos dias 10 e 11 de Outubro. O encontro principal terá lugar no dia 11 de Outubro, no Pavilhão Multiusos de Almeirim, reunindo médicos, enfermeiros e cardiopneumologistas em diferentes espaços (Auditório, Sala 1, Sala 2 e Área de Exposição), promovendo a partilha de conhecimento científico e das boas práticas clínicas.

Em antecipação ao evento, está agendado um curso pré-jornadas no dia 10 de Outubro, entre as 09h00 e as 13h00, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém. O curso é direccionado a médicos de várias especialidades e abordará o tema “Aspectos a valorizar no eletrocardiograma”.

Presidido por Vítor Martins, director do Serviço de Cardiologia da ULS Lezíria, o evento pretende continuar a afirmar-se como um espaço privilegiado de partilha e actualização de conhecimentos para os profissionais de saúde da área cardiovascular. Na última edição das Jornadas de Cardiologia de Santarém marcaram presença mais de 250 profissionais de saúde, numa iniciativa que decorreu no Santarém Hotel, reunindo médicos, enfermeiros e técnicos de cardiopneumologia de várias instituições do país. Ao intervir na sessão de abertura, Vítor Martins lembrou a longevidade das jornadas e valorizou ao programa que envolve especialidades de cardiologia, medicina geral e familiar, medicina interna, pneumologia e cirurgia cardiovascular.