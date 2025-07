Luís Martins é o novo Provedor do Utente da ULS Médio Tejo

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) deu posse ao seu novo Provedor do Utente, Luís Martins, figura reconhecida na comunidade de Torres Novas pelo seu percurso profissional, cívico e associativo. Advogado aposentado, com décadas de experiência na administração pública e um envolvimento activo no movimento mutualista e de solidariedade local, Luís Martins é um rosto conhecido e respeitado no território, cuja missão será reforçar a humanização dos cuidados de saúde e promover a defesa activa dos direitos dos utentes das unidades da ULS Médio Tejo.

O atendimento presencial será realizado todas as quintas-feiras, entre as 17h00 e as 18h00, na Unidade Hospitalar de Torres Novas, Piso 0, corredor do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, Gabinete 1. Compete ao Provedor do Utente defender os direitos dos utentes e promover a sua participação activa nos serviços de saúde. Cabe-lhe ainda acompanhar os cidadãos em situação de maior vulnerabilidade, facilitar a comunicação entre profissionais de saúde, utentes e respetivas famílias, e prestar informação sobre os direitos e deveres dos cidadãos. A missão do Provedor passa também recolher sugestões, opiniões ou reclamações, analisá-las e apresentar propostas de melhoria ao conselho de administração da ULS Médio Tejo.

“A presença de um Provedor do Utente representa um passo fundamental para reforçarmos a escuta activa e a proximidade com a nossa comunidade. Queremos uma ULS humananizada, participada e centrada nas pessoas”, afirma Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo.