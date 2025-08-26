Entre Janeiro e Julho, as unidades de Cuidados de Saúde Primários da ULS Estuário do Tejo realizaram 319.716 consultas médicas, a maioria em Vila Franca de Xira.

ULS Estuário do Tejo com 319 mil consultas em sete meses

As unidades de Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo realizaram, entre Janeiro e Julho deste ano, 319.716 consultas médicas. Vila Franca de Xira foi o concelho mais procurado, com 178.588 consultas, seguindo-se Benavente (52.747), Alenquer (49.827), Arruda dos Vinhos (21.725) e Azambuja (16.829).

No mesmo período, foram ainda efectuadas 995 consultas médicas ao domicílio, modalidade em forte crescimento na área de abrangência da ULS, segundo nota de imprensa.

Também no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários, registaram-se 6.425 consultas de medicina dentária e 12.155 de outras especialidades, como cardiopneumologia, fisioterapia, higiene oral, nutrição, psicologia e terapia ocupacional.

Os enfermeiros da ULS Estuário do Tejo asseguraram 233.850 contactos com utentes, dos quais 16.411 em visitas domiciliárias.

Estes resultados surgem numa altura em que se registou um aumento do número de utentes inscritos, que totalizavam 242.167 em Maio, segundo os últimos dados disponíveis.

A administração da ULS sublinha que a resposta tem sido possível graças à melhor gestão dos recursos humanos, à implementação de novas modalidades de consulta, como as videoconsultas e os atendimentos ao domicílio, bem como ao esforço de atracção e fixação de médicos, enfermeiros e técnicos especializados.