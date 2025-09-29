uma parceria com o Jornal Expresso
29/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Saúde | 29-09-2025 11:18

Médio Tejo reforça cuidados de saúde em Torres Novas e Vila Nova da Barquinha

ULS Médio Tejo continua a trabalhar nos cuidados de saúde de proximidade e vai reforçar resposta em unidades de Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) vai reabrir o polo de saúde da Brogueira, no concelho de Torres Novas, reforçando a rede de proximidade dos cuidados de saúde primários da região. Em paralelo, entra em funcionamento o modelo de teleconsulta médica no polo de Praia do Ribatejo, em Vila Nova da Barquinha, e os cuidados de saúde do concelho passam a contar com o reforço de um novo médico prestador nesse concelho.
A teleconsulta é um modelo inovador que permite ao médico estar em acesso remoto, enquanto o utente é recebido na unidade de cuidados de saúde primários, sempre com o acompanhamento presencial de um enfermeiro e de um assistente técnico. Assim, o utente é consultado num espaço seguro e familiar, com o apoio da equipa local, mas beneficiando da observação e acompanhamento médico através de uma plataforma digital. Este modelo possibilita ao médico realizar todos os actos clínicos que não exigem exame físico directo, incluindo a prescrição electrónica de receitas, exames e análises. A teleconsulta é sempre precedida por uma consulta de enfermagem, e o apoio administrativo assegura a emissão de documentos e demais formalidades, garantindo a equivalência com uma consulta em moldes presenciais.
Através da abertura de novas unidades, da implementação de teleconsulta e do reforço das equipas médicas, a ULS Médio Tejo prossegue a sua estratégia de aproximar os cuidados de saúde das comunidades. Estas iniciativas combinam inovação tecnológica, expansão da rede física e contratação de profissionais, reforçando a confiança dos utentes e garantindo um acesso mais equitativo e sustentável aos cuidados de saúde, refere a instituição em comunicado.
