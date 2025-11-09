uma parceria com o Jornal Expresso
09/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Saúde | 09-11-2025 18:00

Nova viatura eléctrica reforça resposta das equipas comunitárias de Saúde Mental no Médio Tejo

ULS Médio Tejo afirma estar a apostar em políticas de consolidação de um SNS mais próximo, mais integrado e mais atento às necessidades reais das populações.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) reforçou a resposta territorial em Saúde Mental, com a disponibilização de uma nova viatura eléctrica destinada ao trabalho das Equipas Comunitárias de Saúde Mental (ECSM). Financiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento das ECSM, este investimento, de 30 mil euros euros, permitirá intensificar a presença regular das equipas nos concelhos abrangidos, garantindo cuidados mais próximos e continuados.
O Plano de Ação para a Saúde Mental da ULS Médio Tejo define uma resposta comunitária organizada em quatro ECSM, hoje plenamente constituídas e operacionais, cobrindo mais de 213 mil habitantes. A ECSM de Ourém e a ECSM Centro, sediada no Hospital de Tomar, funcionam cinco dias por semana e asseguram programas completos de acompanhamento a pessoas com doença mental grave, incluindo plano individual de cuidados e terapeuta de referência. As ECSM Este e Oeste iniciaram actividade em 2025 e encontram-se em funcionamento quinzenal.
A ECSM Este garante actividade assistencial regular na Unidade de Saúde Familiar Beira Tejo, em Abrantes, enquanto a ECSM Oeste desenvolve a atividade no Centro de Saúde de Alcanena, prevendo brevemente, poder iniciar a atividade também no Centro de Saúde de Riachos. Pretende-se que estas duas equipas possam, a curto prazo, alargar a actividade assistencial com uma periodicidade mínima semanal. São estas equipas que asseguram a visita domiciliária em todos os concelhos do Médio Tejo, incluindo Ourém, com uma abrangência multidisciplinar de cuidados muito além da administração terapêutica. A nova viatura eléctrica reforça esta dimensão de proximidade, permitindo aumentar o acompanhamento no domicílio.
Segundo Luísa Delgado, directora do Serviço de Saúde Mental da ULS Médio Tejo, este reforço logístico tem impacto direto na qualidade assistencial. Luísa Delgado realça os resultados do projecto das ECSM: “Encontramos finais felizes traduzidos em menos internamentos, menos vindas à urgência, mais inclusão e aceitação, mais ocupações e trabalhos ajustados a cada um e menos estigma. Uma viatura dedicada significa maior presença no território, maior regularidade, maior vigilância e maior segurança para os nossos utentes”, afirma. O presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos, sublinha que este investimento reforça a estratégia de consolidação do modelo comunitário.
