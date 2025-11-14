uma parceria com o Jornal Expresso
14/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Saúde | 14-11-2025

Convento de São Francisco recebe jornadas dedicadas à saúde

Convento de São Francisco recebe jornadas dedicadas à saúde
Convento de São Francisco recebe jornadas dedicadas à saúde
Convento de São Francisco recebe jornadas dedicadas à saúde
Convento de São Francisco recebe jornadas dedicadas à saúde
Convento de São Francisco recebe jornadas dedicadas à saúde
Iniciativa decorre no âmbito dos 40 anos do Hospital Distrital de Santarém.

A Unidade Local de Saúde Lezíria (ULS Lezíria) deu início, no Convento de São Francisco, em Santarém, às Jornadas “Do HDS à ULS Lezíria: cuidar com história”, inseridas nas comemorações dos 40 anos do Hospital Distrital de Santarém (HDS).
O programa das Jornadas prolonga-se até amanhã ao final da manhã, incluindo momentos de reflexão sobre o percurso do HDS, sessões científicas, uma mesa-redonda dedicada ao tema “Equipa da ULS Lezíria – Cada Voz Conta”, uma sessão solene sobre o passado e o futuro da ULS, uma homenagem aos profissionais que comemoram 40 anos de serviço no HDS, assim como uma conferência conduzida pelo médico Luís Pisco.

