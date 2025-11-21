uma parceria com o Jornal Expresso
21/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Saúde | 21-11-2025 12:41

Nuno Gonçalves Cardoso regressa à gestão do Hospital Vila Franca de Xira

- foto arquivo O MIRANTE
Nuno Luís Gonçalves Cardoso assume novamente a presidência do conselho de administração do Hospital Vila Franca de Xira e ULS Estuário do Tejo, sucedendo a Carlos Andrade Costa, que apresentou renúncia ao cargo. A nova equipa executiva foi designada pelo Conselho de Ministros para um mandato de três anos.

Nuno Luís Gonçalves Cardoso foi nomeado presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo (ULS), substituindo Carlos Andrade Costa, que apresentou a sua renúncia ao cargo, juntamente com a vogal executiva.
A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros, no âmbito da necessidade de reforçar a capacidade de gestão e melhorar a prestação de cuidados de saúde no SNS, garantindo acesso equitativo e de qualidade a todos os utentes do Hospital Vila Franca de Xira e centros de saúde dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira.
O novo conselho de administração será composto, além do presidente Nuno Luís Gonçalves Cardoso, pelas vogais executivas Ana Cristina Gomes Azevedo (directora clínica para a área dos cuidados hospitalares), Sérgio Miguel Ribeiro Morais Medina do Rosário (director clínico para cuidados primários), Catarina Isabel Garcia Paulino e Maria Helena Valentim Abrantes (enfermeira directora).
Catarina Isabel Garcia Paulino terá ainda o pelouro financeiro, enquanto Ana Cristina Gomes Azevedo, Catarina Paulino e Maria Helena Abrantes estão autorizadas a exercer actividade de docência em ensino superior público ou de interesse público.
O Conselho de Ministros destaca que a nomeação visa imprimir uma nova dinâmica à administração, assegurando uma gestão sólida, cooperante e capaz de operacionalizar medidas estratégicas, em linha com o novo desenho integrado de cuidados de saúde. O mandato da nova equipa será de três anos, renovável até três vezes consecutivas.
Nuno Luís Gonçalves Cardoso é licenciado em Organização e Gestão de Empresas (ISCTE), com formação avançada em liderança e gestão hospitalar. Tem experiência como director de auditoria interna na CUF e como administrador do Hospital Vila Franca de Xira entre 2018 e 2021.
É docente em programas pós-graduados de liderança médica e curador da Fundação Manuel Cargaleiro.

