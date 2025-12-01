uma parceria com o Jornal Expresso
Saúde | 01-12-2025 10:00

Projecto de Psiquiatria e Saúde Mental vence prémio que distingue iniciativas que promovem a inclusão

Distinção do projecto da ULS Lezíria pretende reconhecer iniciativas que promovem autonomia, inclusão e melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência ou doença mental.​

O projecto “IN_Capacita – Cozinhar e Cultivar com Propósito”, promovido pela Associação R.INserir, sediada no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), foi um dos 25 vencedores do Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Capacitar 2025, entre 146 candidaturas apresentadas por todo o país. A distinção reconhece iniciativas que promovem autonomia, inclusão e melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência ou doença mental.​
Com um financiamento de 32.720 euros, o IN_Capacita integra oficinas terapêuticas de horticultura e culinária na unidade de internamento de psiquiatria de agudos, numa abordagem pioneira em Portugal. Assente em dois pilares – cultivar e cozinhar com propósito terapêutico – o projecto promove a recuperação clínica, desenvolvimento de competências e reintegração social. As actividades incluem sementeiras, cultivo e manutenção de uma horta terapêutica, bem como o planeamento, preparação e confeção de refeições. Mais do que ocupar o tempo, estas dinâmicas reforçam autoestima, autonomia e motivação, contribuindo para uma melhor preparação para o regresso à comunidade, refere a instituição em comunicado.
A intervenção é multidisciplinar, envolvendo profissionais de saúde mental – psiquiatra, terapeutas ocupacionais, enfermeiros - , garantindo segurança, acompanhamento individualizado e foco terapêutico. “Tal como na horta, cada semente lançada é esperança: com este projecto semeiam-se novas rotinas ainda no internamento e possibilidades de vida que florescem nos momentos mais críticos, prolongando-se para além da alta hospitalar e com impacto duradouro no futuro”, destaca a equipa.

