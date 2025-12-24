uma parceria com o Jornal Expresso
24/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Saúde | 24-12-2025 15:00

Golegã promove novo rastreio gratuito do cancro da mama

cancro da mama
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município da Golegã volta a associar‑se à Liga Portuguesa Contra o Cancro para promover um novo rastreio gratuito do cancro da mama entre 30 de Dezembro e 8 de Janeiro.

Entre os dias 30 de Dezembro e 8 de Janeiro vai decorrer um novo rastreio gratuito do cancro da mama. O município da Golegã volta a associar-se à Liga Portuguesa Contra o Cancro para uma iniciativa destinada às mulheres do concelho com idades entre os 45 e 74 anos, com o objectivo de reforçar a prevenção e a detecção precoce da doença. O rastreio está integrado no Programa de Rastreio de Base Populacional do Cancro da Mama. A iniciativa vai decorrer entre os dias 30 de Dezembro e 8 de Janeiro, numa unidade móvel da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que estará instalada junto ao Centro de Saúde da Golegã.
As utentes abrangidas pelo programa serão convocadas por carta, onde constam a data e a hora do exame. Contudo, as mulheres que não tenham recebido a convocatória também podem participar, desde que cumpram os critérios de elegibilidade definidos pelo Serviço Nacional de Saúde. Caso não possam comparecer na data que foi atribuída por correspondência, a autarquia indica que poderá sempre remarcar o rastreio.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar