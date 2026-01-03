João Leite responde a Pedro Ribeiro sobre funcionamento do Hospital de Santarém

A publicação do vereador socialista da Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, sobre a falta de médicos e outros problemas no Hospital de Santarém, mereceu reacção do presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), com o título “Comentário a um post cheio de hipocrisia”. Também nas redes sociais, João Leite diz que “a pergunta que devia ser feita é simples: onde estava Pedro Ribeiro, enquanto presidente da CIMLT, quando o primeiro-ministro António Costa, para se manter no poder, se aliou ao Bloco de Esquerda e ao PCP e, em conjunto, contribuíram para a degradação da resposta pública na saúde? Os problemas do SNS — e do Hospital de Santarém — não nasceram ontem, nem resultam da mudança de um conselho de administração”.

O presidente da câmara de Santarém afirma que “Pedro Ribeiro continua a falar da anterior administração, cuja escolha assentou, na sua maioria, por mais que tente negá-lo, em critérios de proximidade pessoal e ou partidária ao próprio”. E deixa também uma alfinetada ao seu adversário nas últimas autárquicas afirmando que “pior do que não saber ganhar é não ter consciência de que perdeu em toda a linha”, acrescentando que Pedro Ribeiro “é livre de ter opinião, naturalmente. Mas é importante reconhecer que a sua forma de agir e de pensar foi amplamente rejeitada”.

João Leite conclui referindo que “os profissionais do Hospital de Santarém merecem respeito e reconhecimento” e que “contam com a solidariedade institucional do Município, hoje e sempre”.

Recorde-se que a notícia de encerramento do bloco de partos no Hospital Distrital de Santarém (HDS) durante a véspera e o dia de Ano Novo suscitou uma reacção crítica do vereador da Câmara de Santarém e ex-presidente da Câmara de Almeirim e da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), Pedro Ribeiro. O autarca socialista afirmou que a situação do Hospital Distrital de Santarém não melhorou com a nova administração e acredita que a falta de médicos tenderá a agravar-se. E falou também de jogadas de bastidores que levaram ao afastamento da anterior administração, liderada por Tatiana Silvestre, actualmente eleita do PS na Assembleia Municipal de Santarém.



“Faz agora um ano que uma administração que vinha a demonstrar competência, seriedade e resultados foi afastada por motivos estritamente políticos. A decisão partiu de uma Ministra que, entretanto, já deu mais do que provas de não estar à altura das responsabilidades do cargo que ocupa. Este afastamento foi um processo marcado por pressões locais, protagonizadas por atuais e antigos autarcas e por estruturas partidárias, num exercício de poder que pouco teve a ver com o interesse público. Hoje, os mesmos, estão calados, quando a situação no HDS é muito pior em vários serviços”, publicou Pedro Ribeiro nas redes sociais.