26/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Saúde | 26-01-2026 10:00

Nefrologistas da ULS Médio Tejo distinguidas em congresso nacional

Duas médicas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo foram distinguidas no Congresso Nacional de Nefrologia 2025, com trabalhos científicos que mereceram reconhecimento a nível nacional, reforçando o papel da instituição como referência na área.

As médicas nefrologistas Rita Ramos e Marta Margarido, da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo), foram distinguidas no Congresso Nacional de Nefrologia 2025, um dos mais relevantes encontros científicos da especialidade em Portugal. Rita Ramos foi galardoada com o prémio de Melhor Artigo Publicado em 2024 na Revista da Sociedade Portuguesa de Nefrologia (Portuguese Kidney Journal), pelo trabalho intitulado “Eight Years Later: The Evolution and Impact of Patient Focused Multidisciplinary Clarification”, desenvolvido no âmbito do Serviço de Nefrologia da ULS Médio Tejo. No mesmo congresso, a médica recebeu ainda o prémio de Melhor Comunicação Oral, com a apresentação “Da bioimpedância aos biomarcadores: fórmula para estimar a sobrecarga hídrica em Diálise Peritoneal”.
Também Marta Margarido viu o seu trabalho reconhecido a nível nacional, ao ser distinguida com o prémio de Melhor Comunicação Mini-Oral. A comunicação apresentada, intitulada “Amiloidose AL com envolvimento renal. Realidade de um Serviço de Nefrologia”, destacou a experiência clínica e científica do Serviço de Nefrologia da ULS Médio Tejo no acompanhamento desta patologia.
Estas distinções reflectem o elevado nível de competência, dedicação e rigor científico das médicas internas de Nefrologia da ULS Médio Tejo, bem como a capacidade formativa, investigativa e assistencial da instituição. O reconhecimento alcançado no Congresso Nacional de Nefrologia 2025 reforça o papel da ULS Médio Tejo como uma referência nacional na área da Nefrologia.
