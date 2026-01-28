uma parceria com o Jornal Expresso
28/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Saúde | 28-01-2026 07:00

Congresso em Santarém juntou especialistas para discutir desafios da urgência médica

Durante três dias, Santarém foi palco de uma reflexão nacional sobre a urgência e emergência médica, com a realização do SCALABIS – 1.º Congresso de Urgência e Emergência, que reuniu profissionais de saúde e especialistas para debater humanização, inovação e os desafios do sector.

A Escola Superior de Saúde de Santarém foi palco do SCALABIS – 1.º Congresso de Urgência e Emergência, que decorreu nos dias 22, 23 e 24 de Janeiro, reunindo profissionais de saúde, especialistas e entidades parceiras para debater os principais desafios e o futuro da medicina de urgência e emergência. O evento, promovido pela Associação Scalabitana de Emergência, teve lugar no Auditório da Escola Superior de Educação e decorreu sob o tema “Do Extra ao Intra-Hospitalar: Humanização, Inovação e Desafios”, assumindo-se como um espaço de partilha de conhecimento, inovação e boas práticas na área da emergência médica.
No primeiro dia realizaram-se cursos pré-congresso dirigidos a profissionais de saúde, com destaque para o Curso de Ventilação Não Invasiva/Alto Fluxo, que contou com certificação oficial da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Nos dias seguintes, o congresso centrou-se na divulgação de conteúdos científicos e técnicos relevantes, bem como nas mais recentes inovações no sector da urgência e emergência. Na sexta-feira, dia 23, o congresso ficou marcado pela comemoração dos 21 anos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), ocasião em que foi homenageado o trabalho desenvolvido ao longo dos anos, bem como os coordenadores actuais e antigos da viatura, pelo contributo prestado na área da urgência e emergência médica no distrito.
Em declarações a O MIRANTE, Sandra Marques, enfermeira gestora do Serviço de Urgência Geral da ULS Lezíria e responsável pela organização do congresso, sublinhou a importância da iniciativa enquanto oportunidade para reunir profissionais de equipas médicas e de enfermagem, promovendo a discussão de temas actuais e inovadores. Segundo a responsável, o principal objectivo do congresso passa por melhorar as práticas clínicas do dia-a-dia, tanto em contexto extra-hospitalar como intra-hospitalar, apostando numa prática baseada nas melhores evidências científicas.
O SCALABIS – Congresso de Urgência e Emergência pretende afirmar-se como um espaço de referência a nível nacional, contando com a parceria da ULS Lezíria, da VMER de Santarém e da Escola Superior de Saúde de Santarém.
