Saúde | 30-01-2026 10:00
Simpósio médico Go Open dia 7 de Fevereiro em Rio Maior
Apresentação das vantagens da Ressonância Aberta focada em reduzir a claustrofobia, permitindo que os pacientes realizem diagnósticos de forma tranquila.
No próximo dia 7 de Fevereiro, sábado, a Xismor - Grupo H Saúde e a Go Open MRI organizam as Jornadas Go Open, no Pavilhão Multiusos de Rio Maior, entre as 10h e as 12h.
As clínicas Go Open MRI em Rio Maior fazem parte de uma rede especializada em imagiologia que oferece ressonâncias magnéticas de “tecnologia aberta” focados em reduzir a claustrofobia, permitindo que os pacientes realizem diagnósticos de forma tranquila.
Participam médicos da especialidade e os responsáveis da unidade de saúde, de forma a apresentar as vantagens da Ressonância Aberta. As Jornadas Go Open MRI terminam com a visita à Xismor.
