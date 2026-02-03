uma parceria com o Jornal Expresso
Saúde | 03-02-2026 18:17

Cardiopneumologistas debateram na Chamusca ponte entre hospital e cuidados de proximidade

Articulação entre cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários esteve no centro da primeira Reunião Científica de Cardiopneumologia da ULS Lezíria, realizada no Centro de Saúde da Chamusca.

A ULS Lezíria promoveu no Centro de Saúde da Chamusca a I Reunião Científica de Cardiopneumologia, uma iniciativa integrada no plano de formação interna para 2026, dirigida aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (TSDT) da área. O encontro teve como principal objectivo reforçar a articulação entre os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários, valorizando a proximidade ao utente e a complementaridade entre níveis de cuidados.
Esta primeira edição da reunião científica enquadra-se na estratégia de formação contínua da ULS Lezíria, apostando na actualização de conhecimentos, na partilha de experiências profissionais e no desenvolvimento técnico-científico dos cardiopneumologistas da unidade local de saúde. Entre os pontos em destaque esteve o papel dos cuidados de proximidade, considerados uma mais-valia para os utentes e suas famílias, sobretudo quando os meios complementares de diagnóstico e terapêutica estão disponíveis nos cuidados de saúde primários. Esta realidade permite evitar deslocações desnecessárias ao hospital, promovendo maior conforto, eficiência e continuidade no acompanhamento clínico. Foi ainda salientada a importância do intercâmbio regular entre unidades e profissionais de saúde, como factor decisivo para um acompanhamento integrado, maior rapidez na resolução das situações clínicas e manutenção de elevados padrões de qualidade na prestação de cuidados.

