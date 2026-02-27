uma parceria com o Jornal Expresso
Saúde | 27-02-2026 11:54

Desafio do Paracetamol leva dezenas de jovens aos hospitais

Uma tendência viral nas redes sociais está a empurrar adolescentes para as urgências hospitalares. O chamado “Desafio do Paracetamol” incentiva à ingestão excessiva do medicamento e já motivou dezenas de episódios de intoxicação, alguns com risco de falência hepática.

Uma tendência viral nas redes sociais está a colocar adolescentes nas urgências hospitalares e a deixar profissionais de saúde em estado de alerta. O chamado “Desafio do Paracetamol” incentiva jovens a ingerirem doses excessivas do medicamento, um comportamento que pode resultar em falência hepática e morte. No Hospital de Santa Maria, o número de casos de intoxicação tem vindo a aumentar de forma preocupante. Só nos últimos seis anos foram registadas 232 situações, sendo que mais de metade, 131 casos, ocorreram apenas nos últimos dois anos. No passado dia 18 de Fevereiro, uma adolescente deu entrada naquela unidade hospitalar após ingerir 10 gramas de paracetamol, o equivalente a 10 comprimidos. Um gesto que podia ter terminado em tragédia.
Os profissionais de saúde alertam que o perigo do paracetamol reside precisamente na falsa sensação de segurança. Por ser um medicamento de venda livre, muitos jovens acreditam que “não faz mal”. Mas faz e pode ser irreversível. A ingestão de doses acima das recomendadas pode provocar náuseas, vómitos e dores abdominais nas primeiras horas. Contudo, os danos mais graves, como insuficiência hepática aguda, podem só manifestar-se até 48 horas depois. Em casos extremos, pode ser necessário transplante de fígado. Há situações fatais.
Além do risco físico imediato, os médicos sublinham que muitos dos jovens internados apresentam sinais prévios de ansiedade e depressão. A dimensão psicológica do problema está a preocupar equipas médicas e especialistas em saúde mental, que defendem uma intervenção preventiva mais robusta. A Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos reforçaram os alertas públicos, apelando ao diálogo entre pais, educadores e jovens sobre os perigos do uso indevido de medicamentos e os riscos associados a desafios virais.

