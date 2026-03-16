Reunião com ministra por causa de Hospital VFX foi "mão cheia de nada"

Na segunda-feira de manhã, 16 de Março, os autarcas dos municípios abrangidos pelo Hospital Vila Franca de Xira foram recebidos pela Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e saíram insatisfeitos com a reunião. Apesar de ter sido garantido que o encerramento é provisório e que a medida será reavaliada dentro de seis meses caso VFX venha a conseguir contratar os profissionais necessários para assegurar o serviço, os autarcas fizeram chegar à governante as suas queixas perante o fecho das urgências obstétricas. “A preocupação que temos é constante. Com a situação suplementar de apenas o concelho de VFX fazer parte da AML, todos os outros estão muito distantes do hospital de Loures. Esperamos que esta solução não venha a meter em causa o funcionamento da maternidade do hospital”, criticou Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira.

O autarca diz que foi positivo a governante ter ouvido os autarcas, o que ainda não tinha acontecido, mas admitiu que os autarcas saíram desagradados com o que ouviram e por terem sabido do encerramento pela comunicação social, incluindo O MIRANTE.

“Não será nem amanhã nem daqui a seis meses que o Serviço Nacional de Saúde vai conseguir atrair todos os obstetras necessários para reabrir estas urgências. Com as dificuldades que tem, a ministra não nos apresentou nenhuma solução para inverter esta situação nos próximos tempos e, portanto, a nossa preocupação mantém-se”, avisou Fernando Paulo Ferreira. O autarca lamentou que o Governo aposte “na rapidez dos bombeiros e do INEM” para fazer chegar as grávidas à urgência de Loures a tempo, mas considerou que isso revela “uma grande desprotecção das grávidas que mais precisam”, numa altura em que, disse, “têm nascido crianças nas ambulâncias e quanto mais longe estiver a urgência obstétrica, mais esses casos se vão repetir”, criticou.

O autarca de VFX garante que os cinco concelhos vão continuar a contestar o encerramento e esperam que a petição em curso possa reunir as assinaturas necessárias para levar o assunto a discussão no Parlamento.