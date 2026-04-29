Xismor com equipamento único no país para melhorar diagnóstico do cancro da mama

A Xismor, clínica do Grupo H Saúde em Rio Maior, passou a contar com um equipamento pioneiro em Portugal para exames mamários, reforçando a capacidade de prevenção e diagnóstico numa área onde surgem cerca de 9 mil novos casos de cancro da mama por ano.

A Xismor, clínica do Grupo H Saúde em Rio Maior, passou a contar com um equipamento pioneiro em Portugal para exames mamários, reforçando a capacidade de prevenção e diagnóstico numa área onde surgem cerca de 9 mil novos casos de cancro da mama por ano. A informação consta do documento da própria clínica, que sublinha que o novo sistema “promete um novo conceito no que toca a exames na zona mamária” .

O aparelho chama-se ABUS – Automatic Breast Ultra Sound e realiza ecografias mamárias de forma automática, permitindo uma leitura mais abrangente dos tecidos. Segundo a Xismor, trata-se de um complemento à mamografia tradicional, sobretudo em situações em que esta apresenta limitações. “Em casos de tecidos mamários densos, a mamografia não apresenta imagens 100% fiáveis e o ABUS apresenta os resultados que podem ter ficado ocultos nestes cenários”, refere a empresa.

Além da vertente técnica, o equipamento pretende melhorar a experiência das utentes, reduzindo dor e desconforto durante o exame. A clínica considera que o sistema representa “um caso sério na inovação da ecografia mamária”, destacando a eficiência e a clareza das imagens obtidas.

Henrique Henriques, administrador da Xismor, afirma que a aquisição “demonstra a inovação tecnológica que se pretende para todo o Grupo H Saúde” e garante que a chegada do ABUS a Rio Maior é “um orgulho”, por colocar o concelho como o primeiro local do País a disponibilizar este tipo de exame. O responsável sublinha ainda que o equipamento “irá facilitar os utentes na realização e os profissionais de saúde no diagnóstico e avaliação” .

A nova valência já está disponível para marcação diária, realizada por profissionais com formação específica. As ecografias podem ser feitas através do SNS ou em regime particular, refere o documento.