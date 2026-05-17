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Saúde | 17-05-2026 07:00

Rede social de Vila Franca de Xira vai reflectir sobre saúde mental

saude mental
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Encontro dos Núcleos Técnicos das Comissões Sociais de Freguesia está marcado para 25 de Maio.

O Clube Vilafranquense recebe, a 25 de Maio, o Encontro dos Núcleos Técnicos das Comissões Sociais de Freguesia da Rede Social de Vila Franca de Xira, uma iniciativa que vai promover uma reflexão sobre a promoção da saúde mental e o autocuidado dos profissionais de acção social.
O programa tem início às 09h30, com a recepção dos participantes e convidados, seguindo-se, às 10h00, a actuação do Coro da Academia de Cultura. A sessão de abertura, marcada para as 10h15, contará com as intervenções do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, e do presidente da junta de freguesia, Ricardo Carvalho.
Às 10h30 decorre o painel “Estratégias para a manutenção da saúde mental das equipas”, com intervenção de André Tavares Rodrigues enquanto orador e moderação de Mónica Ramos. Pelas 11h30 realiza-se um debate. A sessão da tarde arranca às 14h00 com a apresentação da CSF da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, prosseguindo às 14h15 com a CSF de Vialonga, às 14h30 a CSF da União de Freguesias de Alverca e Sobralinho, seguindo-se, às 14h45, a apresentação da CSF de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz. Às 15h00 decorre a apresentação da CSF de Vila Franca de Xira, encerrando este bloco, às 15h15, com a apresentação da CSF da Castanheira e Cachoeiras. A sessão de encerramento está marcada para as 15h30. Promovido pela Comissão Social de Freguesia de Vila Franca de Xira, o encontro pretende destacar a importância da promoção da saúde mental e do autocuidado entre os profissionais da ação social, incentivando a partilha de boas práticas e estratégias de apoio às equipas técnicas.

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