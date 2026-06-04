Crianças da Lezíria vão ser rastreadas para prevenir problemas de audição

A Unidade Local de Saúde da Lezíria vai lançar, em Outubro, um projecto-piloto de Rastreio Audiológico Escolar dirigido a crianças entre os 5 e os 7 anos, com o objectivo de detectar precocemente problemas auditivos que possam comprometer o desenvolvimento infantil e o percurso escolar. A iniciativa, apresentada no âmbito do Dia Mundial da Criança, pretende reforçar a importância da saúde auditiva nos primeiros anos de vida, numa fase em que a audição tem um papel decisivo na aprendizagem da linguagem, na comunicação e na integração da criança em contexto educativo.

Segundo as audiologistas da ULS Lezíria, Odete Batista, Ana Alves e Tânia Conceição, embora todas as crianças sejam sujeitas ao Rastreio Auditivo Neonatal Universal nos primeiros dias de vida, há alterações auditivas que podem surgir mais tarde ou evoluir de forma pouco evidente. Um dos exemplos é a otite média com derrame, frequente na infância, que pode provocar uma diminuição temporária da audição e dificultar a compreensão da fala dentro da sala de aula. Quando não são identificadas a tempo, estas situações podem traduzir-se em dificuldades de atenção, menor compreensão das instruções dos professores, maior esforço para acompanhar as aulas, atrasos na leitura, na escrita ou na fala e menor participação nas actividades escolares. Problemas que, muitas vezes, são confundidos com desinteresse ou dificuldades de aprendizagem, quando a origem pode estar simplesmente na audição. O Rastreio Audiológico Escolar vai permitir a detecção precoce dessas alterações e o encaminhamento directo das crianças para Consulta de Audiologia Pediátrica no Serviço de Otorinolaringologia, garantindo uma resposta clínica mais rápida. O projecto será desenvolvido em articulação com as escolas e as famílias. A ULS Lezíria vai disponibilizar uma unidade móvel equipada com duas salas de consulta, enquanto os estabelecimentos de ensino terão um papel no acompanhamento das crianças.