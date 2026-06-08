Saúde mental em Ourém acompanhou quase 1.400 utentes em cinco anos

A Equipa Comunitária de Saúde Mental para a População Adulta de Ourém, integrada na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, assinala cinco anos de actividade com um balanço que confirma a importância crescente dos cuidados de proximidade na área da saúde mental. Desde a sua criação, em finais de Maio de 2021, a equipa acompanhou 1.396 utentes e realizou 9.195 consultas médicas, números que traduzem a consolidação de uma resposta dirigida sobretudo a pessoas com doença mental grave ou em situação de maior vulnerabilidade. A equipa de Ourém integrou a fase inicial de implementação nacional das Equipas Comunitárias de Saúde Mental, uma das apostas da reforma da saúde mental em Portugal. O objectivo passa por aproximar os cuidados especializados dos locais onde as pessoas vivem, trabalham e se relacionam, permitindo um acompanhamento mais contínuo e ajustado à realidade de cada utente.

A partir de 2022, a resposta foi reforçada com consultas domiciliárias. Nos cinco anos de actividade foram realizadas 879 visitas e consultas nas casas dos utentes, uma vertente considerada essencial para acompanhar pessoas com maior fragilidade clínica ou social, dificuldades de deslocação ou risco acrescido de abandono terapêutico. Desde 2021 foram ainda registados 278 internamentos de utentes do concelho de Ourém na área da Psiquiatria. A equipa funciona cinco dias por semana e integra psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e outros profissionais. Cada utente tem um plano individual de cuidados e um terapeuta de referência, numa lógica de acompanhamento próximo e multidisciplinar. Jorge Carvalheiro, coordenador da equipa, sublinha que “a saúde mental não pode estar limitada ao hospital”, defendendo que muitas pessoas precisam de continuidade, relação terapêutica e ligação à família e à comunidade. Também o presidente do da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos, destaca a resposta de Ourém como “um trabalho de referência a nível nacional”, salientando que, apesar da reorganização territorial que integrou Ourém na ULS da Região de Leiria a partir de Janeiro de 2024, foi assegurada a continuidade dos cuidados, porque “os cuidados de saúde não se interrompem nas fronteiras administrativas”.