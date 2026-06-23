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Saúde | 23-06-2026 10:00

Saúde mental deve ser prioridade para comunidades educativas mais saudáveis

Saúde mental deve ser prioridade para comunidades educativas mais saudáveis
Foto CMVFX
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Conclusões foram avançadas na edição deste ano das Jornadas da Educação realizadas na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira no dia 1 de Junho.

A promoção da saúde mental foi apontada como um factor essencial para construir escolas mais equilibradas, inclusivas e capazes de responder aos desafios actuais da educação. Esta foi uma das principais conclusões das Jornadas da Educação, que decorreram a 1 de Junho na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira, reunindo profissionais da educação, especialistas, famílias e representantes de diversas entidades.
A iniciativa, promovida anualmente pelo município, reuniu docentes, técnicos da área da educação, profissionais de autarquias e associações, bem como pais e encarregados de educação, num dia dedicado à reflexão e partilha de conhecimento.
Subordinada ao tema “Saúde Mental e Educação: Estratégias para uma Comunidade Saudável”, a edição deste ano colocou em destaque um dos desafios mais relevantes da actualidade, promovendo o debate em torno da importância do bem-estar psicológico em contexto educativo e do papel da escola na promoção de comunidades mais saudáveis, inclusivas e resilientes.
Ao longo do encontro, especialistas, investigadores e profissionais de diferentes áreas partilharam conhecimentos, experiências e boas práticas, contribuindo para uma reflexão alargada sobre os desafios que se colocam actualmente às escolas e à comunidade educativa.
Entre os temas abordados estiveram a promoção da saúde mental em contexto escolar, a prevenção do sofrimento psicológico, o impacto da tecnologia e da inteligência artificial no bem-estar dos alunos, a importância da compaixão nas escolas, o assédio no trabalho docente e os direitos da criança no ambiente educativo.
As jornadas deram ainda destaque a projectos e metodologias inovadoras que procuram fortalecer os factores de protecção e promover ambientes escolares mais positivos, colaborativos e inclusivos, reforçando a importância do trabalho em rede entre escolas, famílias, autarquias e outras entidades parceiras.
Mais do que um tema em discussão, a saúde mental foi apresentada como um elemento central para a construção de escolas mais equilibradas, capazes de promover o sucesso educativo, o desenvolvimento integral dos alunos e uma cultura de cuidado e respeito mútuo.

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