Saúde mental deve ser prioridade para comunidades educativas mais saudáveis
Conclusões foram avançadas na edição deste ano das Jornadas da Educação realizadas na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira no dia 1 de Junho.
A promoção da saúde mental foi apontada como um factor essencial para construir escolas mais equilibradas, inclusivas e capazes de responder aos desafios actuais da educação. Esta foi uma das principais conclusões das Jornadas da Educação, que decorreram a 1 de Junho na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira, reunindo profissionais da educação, especialistas, famílias e representantes de diversas entidades.
A iniciativa, promovida anualmente pelo município, reuniu docentes, técnicos da área da educação, profissionais de autarquias e associações, bem como pais e encarregados de educação, num dia dedicado à reflexão e partilha de conhecimento.
Subordinada ao tema “Saúde Mental e Educação: Estratégias para uma Comunidade Saudável”, a edição deste ano colocou em destaque um dos desafios mais relevantes da actualidade, promovendo o debate em torno da importância do bem-estar psicológico em contexto educativo e do papel da escola na promoção de comunidades mais saudáveis, inclusivas e resilientes.
Ao longo do encontro, especialistas, investigadores e profissionais de diferentes áreas partilharam conhecimentos, experiências e boas práticas, contribuindo para uma reflexão alargada sobre os desafios que se colocam actualmente às escolas e à comunidade educativa.
Entre os temas abordados estiveram a promoção da saúde mental em contexto escolar, a prevenção do sofrimento psicológico, o impacto da tecnologia e da inteligência artificial no bem-estar dos alunos, a importância da compaixão nas escolas, o assédio no trabalho docente e os direitos da criança no ambiente educativo.
As jornadas deram ainda destaque a projectos e metodologias inovadoras que procuram fortalecer os factores de protecção e promover ambientes escolares mais positivos, colaborativos e inclusivos, reforçando a importância do trabalho em rede entre escolas, famílias, autarquias e outras entidades parceiras.
Mais do que um tema em discussão, a saúde mental foi apresentada como um elemento central para a construção de escolas mais equilibradas, capazes de promover o sucesso educativo, o desenvolvimento integral dos alunos e uma cultura de cuidado e respeito mútuo.