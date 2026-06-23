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Saúde | 23-06-2026 12:00

ULS Lezíria investe 311 mil euros em camas hospitalares eléctricas

ULS Lezíria investe 311 mil euros em camas hospitalares eléctricas
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A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, que tutela o Hospital Distrital de Santarém, adquiriu 146 camas hospitalares eléctricas entre 2024 e 2026, num investimento global de 311.366 euros.

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, que tutela o Hospital Distrital de Santarém, adquiriu 146 camas hospitalares eléctricas entre 2024 e 2026, num investimento global de 311.366 euros, reforçando a modernização dos equipamentos e a humanização dos cuidados prestados. O investimento contou com apoio de fundos europeus do Portugal2030 e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) num montante total de 290.108 euros. Esse financiamento permitiu acelerar a renovação do parque de camas hospitalares, contribuindo para melhores condições de internamento, maior conforto e segurança dos utentes e melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde.

A ULS Lezíria refere que as novas camas eléctricas proporcionam maior conforto e bem-estar, permitindo múltiplas opções de posicionamento que favorecem a recuperação, promovem a prevenção de complicações associadas ao internamento prolongado e contribuem para uma experiência de cuidados mais humanizada. Paralelamente, incorporam sistemas avançados de segurança e funcionalidades ergonómicas que facilitam a prestação de cuidados, reduzem o esforço físico dos profissionais e reforçam a qualidade e a segurança da assistência prestada.

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