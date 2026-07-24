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Saúde | 24-07-2026 10:00

Lezíria leva experiência de Santarém a conferência mundial sobre inteligência artificial na saúde

Lezíria leva experiência de Santarém a conferência mundial sobre inteligência artificial na saúde
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Unidade Local de Saúde da Lezíria esteve representada num encontro internacional promovido pela Organização Mundial da Saúde, em Lisboa, que reuniu especialistas e decisores de 37 países para discutir os riscos e as oportunidades da inteligência artificial nos sistemas de saúde.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) participou na Conferência Internacional de Alto Nível “Shaping AI in Health”, realizada em Lisboa e promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em colaboração com o Ministério da Saúde português. A instituição foi representada por Artur Botas, especialista de sistemas e tecnologias de informação. O encontro juntou representantes governamentais, académicos, especialistas e decisores políticos de 37 países das seis regiões da OMS, num debate sobre o impacto da inteligência artificial na transformação dos cuidados de saúde.
Entre os temas em discussão estiveram a utilização ética, segura e responsável destas tecnologias, o seu contributo para a tomada de decisões clínicas, a melhoria dos processos assistenciais e a obtenção de melhores resultados para os doentes. Para a ULS Lezíria, a participação na conferência permitiu acompanhar projectos internacionais, conhecer novas soluções tecnológicas e trocar experiências com organizações ligadas à inovação e à saúde digital.
Artur Botas considera que o encontro proporcionou “conhecimento estratégico sobre o futuro da inteligência artificial na saúde”, sublinhando a importância da tecnologia enquanto instrumento de apoio aos profissionais e de melhoria dos cuidados prestados aos utentes. A presença da unidade de saúde neste encontro insere-se na estratégia de transformação digital da instituição, que pretende adoptar soluções capazes de tornar os cuidados mais seguros, eficientes e ajustados às necessidades da população.

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