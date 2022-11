Andreia Preguiça

Administrativa – Controlestore - 30 anos, Santarém

Vinho branco ou tinto?

Cheio! Estou a brincar. Não sou apreciadora de vinho. Às vezes gostava de acompanhar o meu marido à refeição, mas não gosto mesmo.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Que pergunta difícil. A nossa cozinha é maravilhosa e não há como não gostar de qualquer prato. Além disso adoro experiências gastronómicas. Até à data só houve uma que correu menos bem. As ostras não são, de todo, o meu forte.

Sabe cozinhar? Qual é a sua especialidade?

Gosto muito de cozinhar e adoro “inventar”. Ir conjugando coisas para ver como sai, mas também gosto muito de comer aquela comida que só há naquele restaurante ou aquela que só a mãe sabe fazer.

Dá dinheiro aos arrumadores que por vezes estão nos estacionamentos?

Não costumo dar mas já me aconteceu dar. Geralmente pergunto se querem comer alguma coisa e compro. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa muito humana e muitas vezes dou por mim a pensar que se alguém lhes desse a “mão” eles conseguiam ser pessoas diferentes.

Acha que a justiça funciona?

O nosso sistema de justiça é muito brando em certos casos e muito cruel noutros. Há coisas que não se pode esperar por amanhã, tem que se actuar logo porque amanhã pode ser tarde e mais uma vida, a de um inocente, se perdeu. Todo o homem ou mulher que mata ou que tem actos impróprios aos olhos da nossa justiça não está bem da cabeça.

Sente que seria capaz de ser uma boa primeira-ministra?

Não. Primeiro não sei mentir, segundo não tenho espírito de liderança e terceiro sou muito humana, penso com o coração e existem coisas com as quais não iria conseguir lidar.

É adepta de algum clube? Qual foi a maior “loucura” que fez pelo seu clube?

Sou adepta do Sporting desde pequenina. Não sou daquelas que não pode perder um jogo mas as finais não posso perder nenhuma. Houve um ano em que apostei com um amigo benfiquista que se fosse o Benfica a ganhar iria para os festejos de cachecol e camisola do Sporting a gritar pelo Sporting. O Benfica ganhou e eu cumpri. Acho que muitos pensaram que eu não estava boa da cabeça.

Se acertasse no Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Não sei, se calhar comprava a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, gozava as férias dos meus sonhos e ajudava muita gente.

Tem alguma conta nas redes sociais?

Tenho em várias. É bom e é mau. É bom porque hoje em dia tudo se procura através dessas redes, nomeadamente opiniões sobre isto e aquilo. É mau porque muita gente passa tempo demais agarrada ao telemóvel em vez de conviver com amigos e família.

Gosta mais do campo ou da cidade?

Do campo. Adoro o cheiro a terra molhada; adoro aquele amanhecer que só no campo posso desfrutar; adoro o sol entre as árvores; adoro o som dos passarinhos; adoro andar descalça na terra; adoro a sombra das árvores; adoro sentir aquela leveza e aquela sensação de ar puro e de tranquilidade.

Já passou férias no estrangeiro?

Já fui de férias para a Holanda diversas vezes, pois tenho os meus pais lá emigrados. Mas nos meus planos estão umas férias, não ao estrangeiro, mas à Madeira, que é Portugal. Gostava muito de conhecer aquela região.

Quantos verdadeiros amigos acha que tem?

Depende da definição que cada um dá a verdadeiro amigo. Para mim, um verdadeiro amigo é aquele que está e estará sempre do nosso lado, no bom e no mau. Na minha vida tenho três amigos desses. A minha mãe, o meu pai e o meu marido. Eu sei ser amiga, mas muitos esquecem-se de o ser.

Qual a tradição que nunca podemos deixar morrer?

O fado. É tão “nosso” que se o deixarmos morrer não seremos o mesmo país.

O que gostava de fazer e não faz para não cair no ridículo?

Nada. Sou muito liberal e não tenho problemas em fazer aquilo que me apetece. Faço porque quero e não porque quero agradar aos outros.

Qual o seu percurso profissional?

Trabalhei durante alguns anos no Pingo Doce, na parte do restaurante, e actualmente estou num projecto familiar com o meu marido, na Controlestore.

Era capaz de viver sem música? Qual o género favorito?

A música faz parte de mim, dos meus dias. Não tenho género favorito. Gosto de música que me fale ao ouvido e que me preencha.

Como gosta de ser recordada?

Como aquela pessoa que tem sempre um sorriso no rosto, todos os dias! Porque sou assim e é assim que gosto de ser recordada.