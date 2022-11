Agachamentos!

O primeiro-ministro, António Costa, mostrou que consegue dobrar-se perante o povo que muitas vezes é que tem de se agachar com a porrada que leva das medidas do Estado. Costa agachou-se para meter conversa com as crianças e a foto é bem elucidativa se extrapolarmos para a capacidade de ginástica política. O ministro da Educação ainda se dobrou um pouco, mas o presidente da Câmara de Almeirim manteve-se firme e hirto ou por falta de ginástica ou porque já não precisa de votos uma vez que está no último mandato.