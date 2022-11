Ao menos serviu para a fotografia

A vereadora da Educação na Câmara de Almeirim acompanhou a visita do primeiro-ministro e do ministro da Educação durante a inauguração da requalificação da Escola de Benfica do Ribatejo.

A vereadora da Educação na Câmara de Almeirim acompanhou a visita do primeiro-ministro e do ministro da Educação durante a inauguração da requalificação da Escola de Benfica do Ribatejo. Além de compor a comitiva, a vereadora, que gosta muito de ser fotografada, apressou-se no final da cerimónia a pedir uma fotografia com o ministro e depois com o primeiro-ministro. Maria Emília Moreira, que meteu a presidente da Junta da Raposa a fazer de fotógrafo, deve estar a construir um currículo fotográfico e os outros vereadores que se cuidem porque se ela quiser ser candidata do PS nas próximas eleições eles vão ser arrasados.