Chega mas despistou-se logo à chegada

Eduardo Amaral Netto é o único representante do Chega na Assembleia Municipal da Chamusca. No dia da tomada de posse dos novos autarcas foi o único a usar da palavra entre os eleitos da assembleia. Depois dos cumprimentos, lembrou a figura de Carlos Monteiro do Amaral Netto e pediu que fosse reposto o nome de rua com o seu nome que desapareceu com a revolução do 25 de Abril. A pretensão até pode ser justa tendo em conta a figura inigualável do gigante Carlos Monteiro do Amaral Netto, que era a segunda figura do país antes da Revolução dos Cravos; um homem sem medo que, na altura quente da revolução, regressava a casa vindo do campo enfiado nuns botins cheios de lama para grande espanto dos revolucionários que se reuniam à porta do município e da sua casa que fica colada ao edifício dos Paços do Concelho. A oportunidade da conversa é que destoa literalmente daquilo que deve ser uma atitude política responsável e coerente, ainda por cima vinda de um sobrinho. O Cavaleiro Andante deixa-lhe uma pergunta a que pode responder na primeira reunião de trabalho: já tem assunto para a próxima reunião ou vai voltar à vaca fria?.